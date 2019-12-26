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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала объяснений от телевещателей по поводу их ультиматума в адрес операторов.

Сообщатеся, что в середине декабря телеканалы ввели ограничения и написали ряд требований, которые касаются правил трансляции в интернете. Ведомство попросило разъяснить ситуацию и назвать основания для ограничений. Сообщается, что письма получили каналы НМГ, «Газпром-Медиа» и ВГТРК.

На сегодняшний день ФАС держит под особым контролем эту ситуацию. Если вещатели не предоставят ответ на запросы от ведомства, то их могут оштрафовать на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФАС оштрафовала на 200 тысяч рублей телеканал CNN за громкий звук.