МФО захотели выдавать клиентам кредитные карты

Микрофинансовые организации (МФО) хотят выйти в новый сегмент кредитования граждан и выдавать им кредитные карты. Сейчас они не могут этого делать согласно требованиям законодательства, но предлагают создать новый класс компаний, которые займут промежуточное место между микрофинансовыми компаниями и банками, пишет РБК.

Как ожидается, новый класс финансовых компаний будет иметь капитал от 150 млн рублей и, помимо займов, сможет предлагать клиентам кредиты и кредитные карты, но не будет открывать текущие счета и вклады. Сейчас такие организации имеют право выдавать лишь займы: как пояснил председатель совета саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев, бизнес готов выпускать кредитные карты, но не видит необходимости быть для этого банком. Другие участники рынка МФО также видят перспективы на этом рынке, отмечая, что их организации могут стать реальными конкурентами банкам за счёт умения быстро оценивать платежеспособность заёмщиков, а их технологические решения как минимум не уступают банковским. В ЦБ заявили, что изучат инициативу в случае поступления соответствующего документа.



[Четыре года назад] доля желающих воспользоваться этим предложением <...> составила 15% от всех клиентов компании. При дополнительных усилиях в виде программ лояльности, рассрочек, доля может быть существенно выше, — заявил председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов.

Как отмечает гендиректор МФК «Мигкредит» Олег Гришин, МФО смогут сделать ставку на клиентов, которые не могут получить кредитные карты в банках. Риски для МФО он связывает с повышенными регулярными требованиями и возможным мошенничеством со стороны заёмщиков.

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова полагает, что в условиях сокращения доходов и роста инфляции кредитные карты от МФО могут оказаться достаточно востребованными. Однако введение новой формы финансовых организаций приведёт к ужесточению регулирования и требований к активным операциям, что может оказаться не столь выгодным по сравнению с действующими моделями.

Отдельный вопрос касается ставок по кредитным картам: как заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, МФО не смогут предложить такие же ставки по кредитным картам, что и банки, однако для клиентов это может быть некритично при условии быстрого принятия решения и удобства обслуживания. Руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея полагает, что МФО постараются предложить нечто среднее между существующими у них ставками и ставками по кредитным картам на рынке.

Ранее сообщалось, что займы позволяют россиянам компенсировать затяжное падение доходов и поддержать привычный уровень потребления, а для малообеспеченных категорий это остаётся единственной возможностью приспособиться к рекордному за пять лет скачку цен. Несмотря на намерение Центробанка лимитировать или запретить выдачу необеспеченных потребительских кредитов, эксперты предупреждают: число клиентов МФО в дальнейшем будет только расти, увеличивая закредитованность россиян.