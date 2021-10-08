МФО захотели выдавать клиентам кредитные карты

Микрофинансовые организации (МФО) хотят выйти в новый сегмент кредитования граждан и выдавать им кредитные карты. Сейчас они не могут этого делать согласно требованиям законодательства, но предлагают создать новый класс компаний, которые займут промежуточное место между микрофинансовыми компаниями и банками, пишет РБК.
Как ожидается, новый класс финансовых компаний
[Четыре года назад] доля желающих воспользоваться этим предложением <...> составила 15% от всех клиентов компании. При дополнительных усилиях в виде программ лояльности, рассрочек, доля может быть существенно выше, — заявил председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов.
Как отмечает гендиректор МФК «Мигкредит» Олег Гришин, МФО смогут сделать ставку на клиентов, которые не могут получить кредитные карты в банках. Риски для МФО он связывает с повышенными регулярными требованиями и возможным мошенничеством со стороны заёмщиков.
Аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова полагает, что в условиях сокращения доходов и роста инфляции кредитные карты от МФО могут оказаться достаточно востребованными. Однако введение новой формы финансовых организаций приведёт к ужесточению регулирования и требований к активным операциям, что может оказаться не столь выгодным по сравнению с действующими моделями.
Отдельный вопрос касается ставок по кредитным картам: как заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, МФО не смогут предложить такие же ставки по кредитным картам, что и банки, однако для клиентов это может быть некритично при условии быстрого принятия решения и удобства обслуживания. Руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея полагает, что МФО постараются предложить нечто среднее между существующими у них ставками и ставками по кредитным картам на рынке.
Ранее сообщалось, что займы позволяют россиянам компенсировать затяжное падение доходов и поддержать привычный уровень потребления, а для малообеспеченных категорий это остаётся единственной возможностью приспособиться к рекордному за пять лет скачку цен. Несмотря на намерение Центробанка лимитировать или запретить выдачу необеспеченных потребительских кредитов, эксперты предупреждают: число клиентов МФО в дальнейшем будет только расти, увеличивая закредитованность россиян.