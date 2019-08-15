https://static.news.ru/photo/ba6457d8-bf60-11e9-be75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Центробанк опубликовал данные о состоянии международных резервов России. По информации регулятора, они составляют $527,1 млрд.

Рост за период со 2 по 9 августа составил $10,2 млрд, сообщается на сайте Банка России.

Объем международных резервов уже десятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.

Ранее News.ru писал, что четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время. Сейчас на этой позиции находится Саудовская Аравия, которая тратит свои ЗВР на покрытие социальных нужд из-за низких цен на нефть.