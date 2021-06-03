Металлурги России готовы к повышению налогов

https://static.news.ru/photo/52bb94dc-c460-11eb-aa15-96000091f725_660.jpg Фото: Denis Kogevnikov/Global Look Press

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов заявил о готовности российских металлургов при необходимости платить более высокие налоги, пишет РИА Новости.

По его словам, в текущем году они заплатят в бюджет на 250 млрд рублей больше налогов, чем в прошлом году. При этом Мордашов подчеркнул, что подобные решения властей должны быть взвешенными.

Он также добавил, что российские металлурги готовы делать существенные скидки на свою продукцию для больших строек в стране.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в прошлом году доходы российских металлургов выросли в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и теперь должны вернуть эти средства в бюджет.

Правительство поручило Минпромторгу, Минстрою и Росрезерву выработать предложения по рыночному регулированию цен на металлопродукцию. Поводом послужил резкий рост цен на арматуру, листовой, фасонный металл и трубы, сообщили в пресс-службе кабмина.