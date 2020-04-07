Медицинский транспорт бесплатно обеспечат бензином в Омской области

https://static.news.ru/photo/7842384e-7882-11ea-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинский транспорт и машины социальных служб бесплатно получат бензин и дизель в Омской области. Такое решение приняла компания «Газпром нефть», которая владеет крупнейшим в России Омским перерабатывающим заводом.

Все расходы по заправке спецтранспорта предприятие берёт на себя. Это позволит обеспечить возможность непрерывной работы и сэкономить средства местного бюджета, которые можно будет направить на борьбу с пандемией, сообщает пресс-служба НПЗ.

Машины будут заправляться с помощью топливных карт на 81 заправке сети компании в регионе. «Газпром нефть» не собирается ограничиваться только такой помощью области. В ближайшее время бизнесмены предложат комплекс мер по поддержке системы здравоохранения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дешёвые углеводороды, скорее всего, вредны для рынка, но с другой стороны, низкие цены могут оздоровить экономику и «убрать» проекты с высокой себестоимостью, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков.