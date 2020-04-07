Медицинский транспорт бесплатно обеспечат бензином в Омской области

Медицинский транспорт и машины социальных служб бесплатно получат бензин и дизель в Омской области. Такое решение приняла компания «Газпром нефть», которая владеет крупнейшим в России Омским перерабатывающим заводом.
Все расходы по заправке спецтранспорта предприятие берёт на себя. Это позволит обеспечить возможность непрерывной работы и сэкономить средства местного бюджета, которые можно будет направить на борьбу с пандемией,
Машины будут заправляться с помощью топливных карт на 81 заправке сети компании в регионе. «Газпром нефть» не собирается ограничиваться только такой помощью области. В ближайшее время бизнесмены предложат комплекс мер по поддержке системы здравоохранения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дешёвые углеводороды, скорее всего, вредны для рынка, но с другой стороны, низкие цены могут оздоровить экономику и «убрать» проекты с высокой себестоимостью, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков.
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