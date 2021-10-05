Матвиенко оценила возможности регионов по повышению зарплат бюджетникам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в бюджете РФ заложено недостаточно денег на компенсацию регионам средств на повышение зарплат. По её словам, необходимо обеспечить финансирование всех полномочий, переданных регионам, пишет портал Ura.ru.

Регионам приходится больше тратить на текущие нужды, и средств на развитие порой практически не остаётся, — заявила Матвиенко на парламентских слушаниях.

Сенатор уточнила, что в бюджете заложен недостаточный объём ассигнований на повышение оплаты труда бюджетников. Она также напомнила, что в июне 2021 года сенаторы предлагали рассмотреть вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медстрахование неработающего населения.

Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев заявил, что 70% жителей России не хватает денег, и они живут на 20 тысяч рублей в месяц. Индексацию зарплат бюджетников он назвал низкой и сказал, что глава, замы и начальники отделов зарабатывают нормально, тогда как все остальные на нижнем уровне администрации — по 16-17 тысяч рублей.