Депутат Госдумы рассказал, что 70% россиян не хватает денег

70% жителей России не хватает денег. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев. В интервью URA.RU он отметил, что большинство россиян живут на 20 тысяч рублей в месяц.

Я, как человек, который провёл 200 встреч, могу сказать, что у нас 70% населения к таким относятся. Большая часть России живёт на 20 тысяч рублей и без премий, — заявил Коломейцев.

Индексацию зарплат бюджетников он назвал низкой и сказал, что глава, замы, начальники отделов зарабатывают нормально. А все остальные на нижнем уровне администрации — по 16-17 тысяч рублей.

Сообщалось, что с 1 октября у россиян, работающих в некоторых бюджетных организациях, произойдёт индексация заработной платы.

Повышение зарплат ждёт россиян, работающих, в частности, в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряде других.

При этом индексация не коснётся сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминаются в майских указах президента, — медработников, педагогов и других. Их оклады индексируются 1 января.

Ранее две трети россиян рассказали о нехватке зарплаты до конца месяца. Почти половине опрошенных (49,6%) в конце месяца недостаёт около пяти тысяч рублей, каждому пятому (20,6%) — 10–15 тысяч рублей.