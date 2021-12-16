Маткапитал предложили использовать для покупки земельных участков

Федеральная сеть «Этажи» направила в Минстрой и правительство предложение разрешить использовать тратить маткапитал на покупку земельных участков. Это будет способствовать развитию сегмента индивидуального жилищного строительства, приводят пояснения из обращения «Известия».

При этом покупка участка должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире, отмечают авторы предложения.

Письмо уже получено правительством и направлено на рассмотрение и для дачи ответа в Минтруд, Минфин, Минстрой. На данный момент ведомства рассматривают предложение риэлторов.

Инициативу поддержал вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев. По его мнению, это расширит возможности рынка.

Тем более что последние годы всё больше растет спрос на собственные дома, мера позволит еще сильнее закрепить тренд, — отметил эксперт.

Однако, по мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, инициатива нуждается в доработке, так как есть риск злоупотребления средствами маткапитала.

Расширять возможности применения материнского капитала в части использования его для строительства своего дома, безусловно, нужно, и мы сейчас такие предложения готовим, — отметил парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в 2022 году будет увеличен маткапитал. Она отметила, что он вырастет с учётом уровня реальной инфляции в стране.