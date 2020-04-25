Маткапитал предлагают тратить на текущие расходы на время пандемии

https://static.news.ru/photo/5b695b18-8696-11ea-8012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Материнский капитал могут разрешить тратить на текущие нужды на время пандемии коронавируса. С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Эта форма поддержки, по его мнению, даже не требует дополнительных затрат со стороны государства. Для текущих расходов нужно предоставить возможность использовать до 50% маткапитала, приводит слова Титова ТАСС.

На это требуется порядка 301 млрд рублей. Эти деньги могут стать существенной помощью тем семьям, которым требуется поддержка государства. Также Титов предлагает осуществить прямые выплаты россиянам. На это нужно 1,85 трлн рублей, которые есть у государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сертификат на материнский капитал с 15 апреля оформляется автоматически после рождения ребёнка. Соответственно, родителям не придётся подавать заявку на выдачу сертификата.