«Машина в горку»: экономист объяснил действия ЦБ по снижению ставки

Действия Центробанка по изменению ключевой ставки можно сравнить с поездкой на машине, сообщил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака изданию Lenta.ru. Меняя ставку, регулятор борется с инфляцией, при этом первая зависит от второй, объяснил специалист. Если ожидается падение инфляции, ключевую ставку снизят, если рост — повысят.

Представьте себе, что вы едете на машине по дороге. Если у вас машина идёт в горку, вы немного газа добавляете, чтобы она не остановилась. А если вы спускаетесь с горы, то, наоборот, вы притормаживаете, чтобы машина сильно не разгонялась. Вот примерно то же самое получается с ключевой ставкой, — сказал Кульбака.

Он добавил, что введённые против России санкции ещё не сработали, делать прогнозы по инфляции рано. Но всё-таки сильно измениться она не должна, останется в пределах 20% в год.

Ранее Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки. Заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.

11 апреля регулятор понизил ключевую ставку до 17% годовых. В ЦБ отметили, что дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов.