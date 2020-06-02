Мантуров рассказал про козыри России

https://static.news.ru/photo/83fd8990-a537-11ea-bf8a-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: MIT Russia/Global Look Press

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что России имеет четыре важных преимущества по сравнению с другими странами. По его словам, речь идёт о силе духа, науке, природных ресурсах и кадрах.

Готовность быстро и эффективно отвечать на возникшие вызовы свидетельствует о национальном духе, отметил чиновник в интервью РИА Новости. Он добавил, что наличие фундаментальной науки позволяет реализовывать любые задачи.

Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила, — сказал Мантуров.

По его мнению, третье преимущество заключается в низкой стоимости электроэнергии и углеводородов. Это в свою очередь даёт возможность реализовывать проекты по переработке углеводородов.

Министр назвал ещё одним козырем наличие специалистов и возвращение из-за границы тех профессионалов, которые покинули страну в 1990-е годы. В настоящее время Россия может обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса — как выпускников вузов, так и тех, кто уже имеет большой опыт работы в промышленности и науке, считает Мантуров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основные задачи программы импортозамещения, рассчитанной на пять лет, выполнены, поэтому необходимо поставить новые цели. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он добавил, что под новые задачи должны быть предусмотрены административные и финансовые меры поддержки.