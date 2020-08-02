Мантуров рассказал о планах по внедрению 6G в РФ

https://static.news.ru/photo/8d07ae2a-d53a-11ea-835c-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: MIT Russia/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России изучают возможность внедрения 6G. По его словам, планы по устройству сетей связи шестого поколения сейчас находятся на начальном этапе.

Об этом чиновник рассказал в интервью ТАСС.

Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний — производителей «железа» и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами, — отметил министр.

Мантуров считает, что в настоящее время необходимо развивать сеть 5G. Глава Минпромторга подчеркнул, что ожидается решение Минкомсвязи по данному вопросу для дальнейшего запуска инвестиционных проектов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Мобильные ТелеСистемы» (бренд МТС) получила первую в России лицензию на создание сети мобильной связи пятого поколения. Документ разрешает оказывать услуги в 83 из 85 регионов страны. Лицензия, выданная Роскомнадзором до 16 июля 2025 года, позволяет осуществлять связь в диапазоне 24,25–24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020.