Мантуров оценил успехи промышленников

https://static.news.ru/photo/94cf5bcc-c9c6-11eb-aed4-96000091f725_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал отрасли, продемонстрировавшие наибольшие успехи в пандемийном 2020 году. Самый большой рост, по его данным, зафиксирован в фармацевтической промышленности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По понятным причинам, чемпионами оказались фармацевтика и медицинская техника — 23% роста. Но и другие отрасли, такие как химический комплекс, текстильная промышленность, даже производство мебели, показали уровень около 5%. Да, конечно, не по всем отраслям мы вышли в плюс, но в целом 0,6% рост, — сообщил Мантуров.

Особое внимание министр уделил российскому автопрому — там в прошлом году уровень производства снизился на 17%. При этом Мантуров отметил, что ситуация в этой сфере начала налаживаться — за первые четыре месяца производство выросло на 40%. Этот темп, как рассчитывает глава Минпромторга, сохранится до конца года.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в том, что на фоне пандемии коронавируса они «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. Увеличение их доходов произошло за счёт роста цен на внутреннем и мировом рынках. Как считает чиновник, производители должны вернуть эти деньги в бюджет. В свою очередь представители отрасли отчитались о почти двукратном росте налоговых отчислений в первом полугодии 2021 года и сочли предложение зампреда правительства возвратом к Госплану.