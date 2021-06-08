Манна небесная: что делать, если банкомат выдал лишние деньги?

https://static.news.ru/photo/fcf2a6e2-c862-11eb-8cb8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава аналитического центра по исследованиям и консалтингу в области информационной безопасности Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как действовать в ситуации, когда банкомат выдал лишние деньги. По его словам, обычно в таких случаях люди начинают чувствовать себя виновато и сами пытаются как можно скорее избавиться от «чужих» денег, однако надо знать, как сделать это правильно.

Так, эксперт посоветовал сразу обратиться в службу поддержки, телефон которой указан на самом банкомате. Как правило, финансовые организации позитивно оценивают честность клиентов, проявляют лояльность и в качестве благодарности могут предложить подарить услугу.

Самое правильное — всегда обращаться по телефону поддержки, обычно звонок по этому номеру бесплатный, поэтому человек никаких расходов не несёт, — сказал Ульянов в разговоре с NEWS.ru.

Если не сообщить о «находке», действия могут быть расценены как кража или мошенничество и попадут под 158-ю или 159-ю статью УК РФ. Дело также может дойти до суда, в таком случае сумма подлежит взысканию, а гражданину придётся оплатить все судебные издержки.

Специалист призвал обращаться в службу поддержки не только при выдаче лишних денег, но и при возникновении любых других проблем с банкоматом. Если трудности настигли при использовании аппарата в отделении банка, то вопрос будет улажен на месте. В других ситуациях на его решение может уйти некоторое время.

Не стоит переживать, если банкомат, наоборот, не додал денег или выдал неполную сумму. В отношении каждого устройства ведётся строгая отчётность, поэтому деньги не пропадут. Кроме того, большинство банкоматов оснащены камерами наблюдения, которые фиксируют происходящее. При необходимости эти съёмки будут использоваться в качестве доказательств.

Ранее Ульянов рассказал, как действовать, если банкомат принял купюры, но не зачислил их на карту.