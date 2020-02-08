https://static.news.ru/photo/32949060-4bac-11ea-b996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Romi_Lado /pixabay.com

Порог взноса по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) второго типа могут повысить с 1 млн до 2,5 млн рублей в год. Об этом сообщила газета «Известия».

По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей. Но в обоих случаях налоговых льгот можно лишиться, если ИИС будет закрыт ранее, чем через три года, — привела слова представителя Банка России «Известия».

Отмечается, что соответствующий закон планируется принять весной 2020 года. Он повысит не только максимальный взнос ИИС второго типа, но и позволит снимать средства со счёта в случае экстренных ситуаций: болезни, смерти близкого человека и т.д.

Первый (тип ИИС) позволяет положить деньги на счёт (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) — по сути, этот тип счёта работает как депозит, — процитировали представителя Банка России в газете.

Издание подчеркивает, что ИИС первого типа активно используют предприниматели, однако государству не очень выгодны такие счета. ИИС первого типа позволяют получать налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно.

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