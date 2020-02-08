Существует золотое правило хранения сбережений — поделить средства на равные части, распределив их равномерно в долларах, евро и рублях. При резких биржевых скачках или, наоборот, при укреплении отечественной валюты, придерживаясь такой схемы, будет сложно потерять деньги, но и заработать не получится. Однако россияне всё больше склонны держать наличку или средства на карте именно в рублях — таковых, согласно опросам, насчитывается свыше 55%. В чём причина подобного доверия и действительно ли нашу валюту можно считать лучшим активом для накопления, разбирался NEWS.ru.

Рубль остаётся по-прежнему крайне привлекательным: инфляция близка к рекордно низким отметкам, а размер ключевой ставки ЦБ РФ позволяет получать неплохую доходность по облигациям федерального займа (ОФЗ). К слову, именно высокие проценты по госдолгу будут способствовать дальнейшему укреплению курса: политика низких процентных ставок заставляет иностранных инвесторов переводить капитал в инструменты развивающихся стран, в том числе в Россию — государство со стабильными макроэкономическими показателями. Распространение коронавируса привело к временному бегству инвесторов из рискованных активов, что негативно сказалось на стоимости российской валюты.

Su Yang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как пояснил NEWS.ru директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, давление на курс сохранится до тех пор, пока китайские власти не возьмут ситуацию под контроль. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) всё-таки признала коронавирус ЧС международного масштаба, но отказалась вводить ограничения на международные путешествия и грузовые перевозки. Тем не менее вирус уже проявился в десятках стран, и от него погибли более 600 человек.

Нефтяные доходы играют важную роль в российском бюджете, так что рублю будет сложно игнорировать падение сырьевых рынков вследствие ожидаемого снижения спроса на топливо. Ждём курс в диапазоне 63–64 рубля за доллар в среднесрочной перспективе. Арсений Дадашев директор Академии управления финансами и инвестициями директор Академии управления финансами и инвестициями

Разумеется, говорит эксперт, все деньги в одной валюте хранить не стоит: профессиональные инвесторы распределяют их по нескольким направлениям.

Счета в евро лучше не рассматривать из-за проблем в экономике ЕС и Brexit, да и текущая политика отрицательных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) вынуждает кредитные организации не начислять проценты клиентам, а, наоборот, — списывать комиссию, — сказал Дадашев.

По его словам, наиболее интересной валютой является доллар, так как экономика США, как ни крути, остаётся самой стабильной во всём мире, что позволяет «американцу» уверенно укрепляться против конкурентов. Производство в Штатах действительно сокращается, но куда большую роль в ВВП играет сектор услуг. В то же время технологические компании страны занимают доминирующее положение — все мы так или иначе пользуемся услугами Facebook, Google, Microsoft и многих других.

Boris Roessler/dpa/Global Look Press

А желающие пойти дальше могут узнать больше про обезличенные металлические счета (ОМС), которые позволяют максимально выгодно инвестировать в золото: необходимость платить НДС и переживать за сохранность слитков отсутствует, однако подобные счета не застрахованы, так что лучше открывать их в наиболее надёжных организациях. Драгоценный металл дорожает на фоне опасений касательно возможного кризиса в мировой экономике и растущей политической неопределённости. В ближайшее время в США начнётся предвыборная гонка, которая может стать одной из самых грязных в истории из-за принципиально разных взглядов республиканцев и демократов по самым важным вопросам.

Кроме того, центробанки на протяжении последних лет пытаются оживить экономику с помощью повышенной эмиссии денежных средств, и в обозримом будущем каких-либо изменений не ожидается. В результате чего темпы обесценивания бумажных денег регулярно ускоряются. За последние 20 лет доллар, одна из наиболее крепких валют, подешевел к золоту почти на 500%.