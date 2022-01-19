Макароны в России дорожают больше остальных продуктов

Макароны сохранили за собой лидерство роста цен, следует из данных Росстата. За 11-14 января они прибавили 0,7%, а с начала года подорожали на 1,7%. Следом идёт мука. Из овощей больше остальных подорожали капуста, помидоры и свёкла. При этом куриные яйца и пшено наоборот подешевели — на 1,1% и 0,9% сответсвенно.

За период с 11 по 14 января 2022 г. выросли цены: на макаронные изделия — на 0,7%, муку пшеничную — на 0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,5%, консервы мясные для детского питания, молоко стерилизованное, печенье — на 0,4%, — говорится в статистических материалах.

Кроме того, за прошлую неделю выросли цены на говядину, масло сливочное, маргарин, сметану, вермишель, рис и водку (0,3%).

Среди овощей больше всего подорожала капуста белокочанная. В 56 субъектах РФ она подорожала на 0,1-5,0%, в 16 субъектах — на 5,1-10,3%. Цены на помидоры в 46 субъектах также выросли на 0,1-5,0%, в 20 субъектах — на 5,1-14,5%.

Из непродовольственных товаров выросли цены: на смартфоны, электропылесосы, мыло и детские футболки.

Кроме яиц и пшена подешевели шоколадные конфеты, свинина и вареная колбаса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал текущий уровень инфляции в России неприемлемым. По его словам, на российскую экономику давят внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные. Однако власти принимают меры по возвращению этого показателя к целевым значениям.