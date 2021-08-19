Майкл Калви обжаловал многомиллиардный приговор

Основатель фонда Baring Vostok американский инвестор Майкл Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 млрд рублей. Апелляционную жалобу в московский суд подали представители защиты иностранного бизнесмена, сообщает РИА Новости.

Приговор Калви был вынесен Мещанским судом Москвы 7 августа. Инвестор получил 5,5 года наказания условно, а гражданин Франции Филипп Дельпаль отделался 4,5 года условно. Другие фигуранты о растрате денежных средств также получили условные сроки.

В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание факт возмещения ущерба банку «Восточный». С Калви также сняли арест на его недвижимость и банковские счета. Однако в течение ближайших пяти лет инвестор не сможет выезжать за пределы России без разрешения властей.

По словам самого Калви, его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Американский инвестор напомнил, что в деле не было ни потерпевших, ни какого-либо экономического ущерба. Основную же выгоду при совершении сделки получил российский банк «Восточный», чьи интересы и отстаивала следственная группа в суде.

Дело в отношении американца завели в начале 2019 года. Поводом стало предоставление банком «Восточный» кредита «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который затем был погашен за счёт акций компании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил последствия вынесения обвинительного приговора Майклу Калви на инвестиционный климат в России. По его словам, решение суда по делу американского инвестора не сможет оказать глобального влияния бизнес-сообщество РФ.