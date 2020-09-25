Лукашенко: Минску и Москве не нужен Запад для обеспечения своих нужд

https://static.news.ru/photo/cdaa43a8-ff1e-11ea-84b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

В случае введения санкций со стороны Запада Москва и Минск могут вместе обеспечить свои потребности в экономике. Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Мы очень многие вопросы сегодня можем решать, но не решаем. Всегда надо, чтобы кто-то подстегнул. Эта в какой-то степени беда, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила серьёзно посмотреть на наши отношения. Мы поняли <...> мы запросто можем обойтись и без них, — цитирует РИА Новости президента республики, сделавшего заявление во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Минске.

Лукашенко подчеркнул, что экономика как Белоруссии, так и России самодостаточная, поэтому не стоит «страдать по поводу этих санкций».

У нас очень хорошо развита промышленность. Прекрасно развито сельское хозяйство. Мы можем накормить и одеть людей. Достаточно ресурсов, хорошая научно-техническая база. Надо собраться, наметить общие планы и действовать, — считает белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ ряда стран признавать легитимность Лукашенко не отразится на отношениях Москвы и Минска и перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений. По словам представителя Кремля, «и Белоруссия, и Россия — это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства».

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Александр Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента и принёс присягу. Однако инаугурация лишь усилила протесты в стране, а целый ряд стран Запада отказались признавать политика легитимным главой государства, некоторые объявили о подготовке санкций против республики, писал NEWS.ru.