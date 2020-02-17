Верховный суд Швеции (ВСШ) отклонил обращение Литвы с просьбой пересмотреть приговор Апелляционного суда Швеции (АСШ). В нём сообщалось, что стране не выплатят компенсацию в размере €1,4 млрд за переплату поставщику российского газа ПАО «Газпром» в 2004–2012 годах.
ВСШ в конце декабря принял решение не пересматривать принятое АСШ в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против «Газпрома». Суд не приводит мотивы своего решения, — цитирует представителя Минэнерго «Интерфакс».
Затраты Литвы на рассмотрение спора превысили €10,5 млн. На оплату адвокатских услуг ушло приблизительно €9,5 млн. В Стокгольмском арбитраже страну представляла компания из США Shearman&Sterling. Также защитой выступали адвокаты из литовских Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
В июле 2019 года NEWS.ru сообщал, что суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража.
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