https://static.news.ru/photo/bfa34666-2d63-11ea-8538-fa163e074e61_660.jpg Фото: ambergrid.lt

Оператор газотранспортной системы Литвы объявил о начале работ по строительству газопровода в Польшу.

Сообщение руководителя компании Amber Grid Нямунаса Бикнюса приводит ТАСС. По его словам, Вильнюс уже размечает трассы для магистрали и проводит иные подготовительные работы. Польский производитель уже поставил Литве трубы. Бикнюс отметил, что график строительства очень напряжённый, поэтому «важен каждый день». Стройку планируется завершить к концу 2021 года.

Газовые сети Литвы до настоящего момента были интегрированы лишь на восток и не имели выхода в западном направлении. Смычка с Польшей протяжённостью 522 км изменит эту ситуацию. Стоимость проекта составляет около €500 млн. 60% этой суммы профинансирует Евросоюз.

Как сообщал NEWS.ru, 1 января 2020 года Болгария начала получать российский газ по новому пути через Турцию.