Оператор газотранспортной системы Литвы объявил о начале работ по строительству газопровода в Польшу.
Сообщение руководителя компании Amber Grid Нямунаса Бикнюса
Газовые сети Литвы до настоящего момента были интегрированы лишь на восток и не имели выхода в западном направлении. Смычка с Польшей протяжённостью 522 км изменит эту ситуацию. Стоимость проекта составляет около €500 млн. 60% этой суммы профинансирует Евросоюз.
Как сообщал NEWS.ru, 1 января 2020 года Болгария начала получать российский газ по новому пути через Турцию.
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