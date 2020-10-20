Лишний выходной: Медведев вновь напомнил о четырёхдневной рабочей неделе

Российская экономика пока не готова к переходу на четырёхдневную рабочую неделю, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал продолжить обсуждение данной темы в рамках корректировки трудового законодательства. Однако в нынешних условиях меньше работать означает меньше зарабатывать, предупреждают экономисты. Хотя для некоторых отраслей сокращение рабочей недели без потери зарплаты всё же возможно.

Дмитрий Медведев вернул вопрос о четырёхдневке в повестку дня российской экономики. Площадкой для этого стал форум «Открытые инновации».

Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, всё равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырёхдневной рабочей недели, — сказал зампред Совбеза в своей приветственной речи.

Он затронул также тему трансформации трудовых отношений в период пандемии. По его словам, наиболее безболезненно кризис проходит для работодателей, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удалённой занятости.

Напомним, впервые идея возможного перехода к четырёхдневной рабочей неделе прозвучала из уст Дмитрия Медведева в июне 2019 года. На тот момент он занимал должность председателя правительства РФ. По его словам, такой переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением прежнего уровня заработной платы.

Переход на четырёхдневную рабочую неделю — благо для работников, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, это позитивно повлияет на отношения в семье и на состояние здоровья людей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другое дело, что работодатели не готовы к такому переходу. Для них это лишние расходы на наём дополнительной рабочей силы, чтобы покрыть 20% потери пятидневной эффективности. Хотя это положительно сказалось бы на решении проблемы безработицы. В то же время четырёхдневка могла бы отрицательно сказаться на медицинском персонале, на работниках добывающей отрасли, силовых органов — на всех, кто вовлечён в госсектор. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

Министерству труда ещё в прошлом году поручили оценить перспективы введения четырёхдневной рабочей недели. Минтруд представил в правительство доклад, где положительными моментами такой инициативы назвал то, что такой переход при сохранении уровня зарплаты может способствовать охране здоровья, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию. Среди возможных рисков в министерстве отметили, что сокращение продолжительности рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

В некоторых отраслях переход вполне возможен, считает директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.

Сейчас экономика существенно усложнилась по сравнению с индустриальной, где все работают одновременно, на пятидневке, и этого требует производственный процесс. Сейчас высока доля сферы услуг, а также работ, которые могут выполняться удалённо. Для них нет большой разницы пять дней или четыре — главное, чтобы была выполнена работа или оказана услуга. Наталья Акиндинова директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Между тем перевод на четырёхдневную неделю традиционных крупных предприятий, по словам эксперта, даст отрицательный экономический эффект, если соответствующим образом не вырастет производительность труда. А быстрого роста в этой сфере добиться трудно. Люди работают на том оборудовании, которое есть, и используют технологии, которые есть. С ними они не смогут резко повысить производительность труда на 20%, предупреждает специалист.

Кризис в помощь

Опросы работодателей, проведённые ещё в прошлом году, показали, что они не поддерживают данную инициативу. Работники были за, хотя последний опрос на эту тему обнаружил, что сторонников сокращённой рабочей недели не так уж много. Три раза в неделю хотели бы отдыхать 36% россиян, следует из исследования сервиса «Работа.ру». Большинство (60%) опрошенных отметили, что им достаточно одного-двух выходных в неделю, сообщал ТАСС.

Призывы к четырёхдневной рабочей неделе — отзвуки коронакризиса, считает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

В некоторых европейских странах такую систему уже частично апробировали. В России же переход затруднён из-за потребности в рабочей силе. С одной стороны, у нас проблемы с трудовыми ресурсами, с другой — мы предлагаем сокращать рабочую неделю. Андрей Покида директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС

В ближайшее время данная инициатива вряд ли будет реализована, считает эксперт. Этому не способствует текущая ситуация в экономике.

Между тем пандемия коронавируса стала небольшим шагом на пути к переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Такое мнение высказал глава комитета по труду и соцполитике Госдумы Ярослав Нилов.

Те, кто работает сегодня на удалённом доступе, понимают, что им проще и лучше выполнить поставленную задачу быстрее, сэкономить время, потратить его по своему усмотрению, тем самым не повлияв негативно на производительность труда, — отметил депутат, которого цитирует РИА Новости.

Вынужденный переход на удалённую работу во время коронакризиса отчасти показал, как может выглядеть гибкая рабочая неделя. Некоторые оценили это положительно, другим — не понравилось.

Для кого-то из работников и работодателей это был минус — оказалось сложнее сосредоточиться на работе дома или сложнее контролировать процесс, когда твои сотрудники не рядом. С другой стороны, выяснилось, что некоторым работникам совершенно необязательно присутствовать в офисе. Они не тратили время на дорогу, плюс стало меньше различных совещаний, которые занимают массу времени и не всегда необходимы. Удалённая работа позволяла меньше совещаться и больше работать, — отметила Наталья Акиндинова.

Несмотря на заявления Дмитрия Медведева, что сокращение рабочего времени не должно вести к снижению зарплат, экономические реалии могут вынудить работодателей урезать выплаты своим сотрудникам, считают эксперты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если государство не будет контролировать переход на четырёхдневку, то это, конечно, ударит по зарплатам. И, скорее всего, сами работники на это не пойдут — низкая заработная плата вряд ли кого-то устроит, — считает Александр Сафонов.

По его словам, по количеству отработанных часов наша страна опережает Германию в среднем на 300 часов в год. Причина — низкие зарплаты в РФ заставляют людей работать по совместительству. Выходом из этой ситуации могло бы стать постепенное увеличение минимальной заработной платы, замена ручного труда механическим и повышение производительности труда. Выполнение этих условий могло бы помочь нам перейти на четырёхдневную рабочую неделю, подытожил экономист.