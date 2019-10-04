https://static.news.ru/photo/516df938-e6ec-11e9-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Руководство принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко Липецкой кондитерской фабрики Roshen оспаривает начисление налога на добавленную стоимость (НДС) и штрафов на общую сумму около 1 млрд рублей.

По словам адвоката Александра Гурьева, всего в суде находятся шесть дел, однако пять из них приостановлены до вынесения решения по первому иску на 361,5 млн рублей. Рассмотрение кассации назначено на 14 ноября.

Ответчиком выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области.

В первом деле мы оспариваем начисление 361,5 млн рублей налогов и штрафов, во втором деле — около 400 млн рублей, а во всех делах — около 1 миллиарда рублей, — сказал Гурьев ТАСС.

Он пояснил, что все дела касаются начислений НДС при строительстве кондитерской фабрики в селе Косыревке Липецкого района, которое вела нижегородская научно-производственная фирма «Металлимпресс».

Ранее News.ru писал о том, что кондитерская корпорация Roshen заявила о серьёзном давлении в отношении своей липецкой фабрики со стороны налоговых органов РФ. Действия налоговиков в корпорации назвали «откровенным грабежом». При этом в корпорации отмечают, что представители фискальных органов опираются на ничем не обоснованные судебные акты.