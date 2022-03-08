Лидер КНР назвал санкции против России бременем для мировой экономики

Санкции, вводимые Западом в отношении России из-за ситуации на Украине, негативно отразятся на мировой экономике, которая находится под тяжёлым бременем пандемии коронавируса. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин в ходе видеосаммита с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Центральное телевидение Китая.

По его словам, санкции отразятся на стабильности поставок энергоресурсов, работы транспорта, мировых финансах и станут новым бременем для глобальной экономики. Эта ситуация невыгодна всем сторонам.

Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса, — сказал лидер КНР.

Ранее немецкое издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten предупредило о том, что санкции в отношении России могут привести к противоположному результату. Они не смогут подорвать российскую экономику, но спровоцируют разрушение системы евро и введение Москвой золотого стандарта.

Сервис слежения за санкциями Castellum.AI назвал Россию страной, в отношении которой было введено больше всего санкций за несколько лет. А с 22 февраля на страну наложили ещё 2778 ограничительных мер. Всего с учётом предыдущих мер на Россию с 2014 года и по состоянию на 7 марта 2022 года было наложено 5532 санкции. По количеству ограничений РФ значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР. По сообщению сервиса, больше всего санкций в отношении России ввели США — 1194, Канада — 908, Швейцария — 824, Евросоюз — 766 и Франция — 760. Большая часть ограничений — индивидуальная.