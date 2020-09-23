Легко ли стать банкротом бесплатно

В России с 1 сентября вступили в силу изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», а также отдельные законодательные акты РФ о внесудебном банкротстве гражданина. О том, почему этот шаг столь актуален и какие на сегодняшний день выявляются недоработки в новых законодательных актах, NEWS.ru попросил рассказать управляющего партнёра коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнёры» Анатолия Владимировича Фурсова.

Механизм списания некрупных личных долгов без суда в условиях волатильности рубля и общей нестабильности экономики в эпоху коронакризиса — мера оправданная и необходимая. Законодательство о несостоятельности является, пожалуй, одним из самых динамично развивающихся в мире и призвано оперативно реагировать на все изменения экономической ситуации. Однако до последнего времени банкротство физических лиц в РФ не было должным образом прописано в законе. Хотя именно оно и нуждается, пожалуй, в самом тщательном регулировании. Анатолий Фурсов управляющий партнёр коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнёры» управляющий партнёр коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнёры»

По его словам, для сравнения: в США, например, работают специальные суды по делам о банкротстве и сформирован свод правил, посвящённых этой отрасли права, а в европейских странах разработана очень прогрессивная социальная система защиты должника. В России же имелся лишь закон о банкротстве N127-ФЗ, чего в современных реалиях совершенно недостаточно.

Наконец, столь необходимая законодательная инициатива вступила в силу, хотя, безусловно, отдельные нюансы ещё требуют своей доработки, — отметил собеседник NEWS.ru.

Но давайте посмотрим на статистику. Число несостоятельных заёмщиков в России стремительно растёт. Только за три первых месяца 2020 года официально обанкротились 22,4 тысячи россиян, что почти на 70% больше, чем за январь, февраль и март 2019 года. Но не стоит думать, что ранее дела обстояли намного лучше: в 2019 году несостоятельными должниками были признаны около 69 тысяч граждан, что в свою очередь превышает аналогичные показатели 2018 года на 56,8%. Сейчас волна банкротств накрыла и регионы, тогда как ранее в этих сводках безусловно лидировала Москва. На начало текущего года количество столичных банкротов увеличилось на 40,5%, в то время как в Краснодарском крае, Новосибирской, Ростовской областях и других — уже более чем на 50%.

Кроме того, Анатолий Фурсов отметил, что согласно независимым статистическим данным, сегодня в России насчитывается более 1 млн граждан с долгами свыше 500 тысяч рублей, которые не в состоянии выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Если они решатся признать себя несостоятельными должниками, то им предстоит обанкрочивание, как и раньше, через суд. Тех же, кто подпадает под новые законодательные акты (от 50 тысяч до 500 тысяч долга), больше ровно в четыре раза — порядка 4 млн человек. И все эти люди, очевидно, смогут пройти через упрощённую процедуру внесудебного банкротства, подав совершенно бесплатно заявление в МФЦ, минуя арбитражных управляющих и нотариусов. Или всё же не все?

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Новые правила с некоторыми старыми оговорками:

суммарный размер неисполненных денежных обязательств должен составлять не менее 50 тысяч рублей и не превышать 500 тысяч;

должник, претендующий на списание долгов во внесудебном порядке, не должен иметь имущества (кроме единственного жилья) или иных финансовых возможностей для погашения долга;

на потенциального банкрота не должно быть открыто новых исполнительных производств, а старые обязаны быть завершены с нулевым результатом для кредиторов (возвращение исполнительного листа взыскателю ввиду отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание);

при подаче заявления гражданину необходимо предоставить список всех известных ему кредиторов и своих финансовых обязательств;

если в течение срока процедуры внесудебного банкротства возникнут обстоятельства, позволяющие гражданину выполнить свои обязательства (в результате оспаривания сделки в свою пользу, принятия наследства или дара, получения кредита, займа и т. д.), то он обязан в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ;

при отказе от возбуждения процедуры банкротства МФЦ обязан вернуть заявление с указанием причин. Этот отказ можно обжаловать в суде или спустя месяц вновь обратиться с аналогичным заявлением.

Эти меры драконовскими отнюдь не назовёшь. В первых чтениях закона содержались куда более строгие условия. Например, разработчиками проекта предлагалось ввести обязательное для потенциального банкрота условие быть официально безработным либо получать на каждого члена семьи доход менее регионального прожиточного минимума более трёх месяцев, да ещё и не иметь судимостей по экономическим статьям, — комментирует Фурсов.

Понятно, что при таких ограничениях число клиентов, которые смогли бы воспользоваться подобной услугой, заметно сократилось бы. Кроме того, сама процедура обанкрочивания заметно облегчена и сокращена: сотрудники МФЦ всего за 1 рабочий день обязаны проверить все предоставленные сведения, после чего в течение 3 рабочих дней включить сведения о возбуждении внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В этот момент начисление неустоек (штрафов, пеней), действие исполнительных документов и других финансовых санкций прекращается. Мораторий не распространяется на требования кредиторов, не указанных в заявлении, а также на требования по обязательным платежам: возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью, взыскание алиментов и др. Процедура обанкрочивания завершается за полгода.

В то же время управляющий партнёр коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнёры» подчеркнул, что в этом механизме есть немало неотработанных моментов. Например, не совсем понятно, как на практике планируется проверять действительное состояние дел заявителя, то есть доказывать, что у него и впрямь нет возможности расплатиться с долгами. Вполне может получиться так, что этот процесс попадёт в прямую зависимость от действий кредиторов и судебных приставов, которые могут преднамеренно затягивать процесс. Совершенно не ясно также, как исключить махинации со стороны самого заявителя — такие, например, как переписывание своего имущества на близких. Очевидно, что если подобные действия приобретут массовый характер, то это в свою очередь повлечёт за собой ужесточение правил выдачи банковских кредитов и требований к заёмщикам.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, ВТБ, например, напрямую пообещал уже по своей инициативе «инициировать судебное банкротство при любых сомнениях в неплатёжеспособности заёмщика», так как банки готовы сейчас до конца бороться за возвращение даже самых небольших займов. Всё это не может ещё больше не усугубить экономическую ситуацию в стране в это очень непростое время. Есть и частности, из которых, однако, складывается общая картина — например, требуется разработать возможность подачи заявления об обанкрочивании через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), о чём пока никто ещё не задумался.

Ждёт ли нас шквал банкротств в обход суда?

Этот вопрос занимает сейчас многих, причём не только несостоятельных должников, но и кредиторов, и органы судебной власти, которым было обещано снижение нагрузки. Однако, по прогнозам А. Фурсова, введение внесудебного банкротства не вызовет такой массовой ажитации, как предрекалось ранее. Если, согласно Закону о банкротстве N127-ФЗ, «узким местом» являются довольно значительные затраты на процедуру в общем порядке (госпошлина, расходы, связанные с публикацией сведений о банкротстве в ЕФРСБ, а самое главное — 25 тысяч рублей, которые заявитель обязан внести на депозит арбитражного суда за услуги финансового управляющего), то во внесудебном банкротстве — это чрезмерно низкий верхний порог задолженности, который оставит за бортом очень многих заинтересованных лиц.

Специалисты говорят о том, что сумму долга необходимо увеличивать ходя бы до 1,5 млн рублей, чтобы механизм внесудебного банкротства стал по-настоящему действенным и востребованным у населения.

Если же говорить о снижении нагрузки на судебную систему, то такие последствия представляются, увы, и вовсе маловероятными. Банкротство в традиционном варианте сокращает количество судебных разбирательств, так как даёт возможность сразу всем кредиторам судиться с несостоятельным должником. При процедуре внесудебного банкротства же требуется решение суда по каждому конкретному спору и проведение исполнительных процедур, что никак не поспособствует уменьшению вовлечённости органов судебной власти. Очевидно, что для стабилизации столь нового для нашего общества процесса необходима и такая простая, на первый взгляд, вещь, как добросовестность должника. В своём заявлении он обязан перечислить все свои кредитные обязательства, ничего не утаивая, а также не занижать сумму задолженности, желая «подпасть под лимит» до 500 тысяч рублей. Но как это будет происходить на практике? Покажет время.

Упрощённая процедура банкротства для граждан, прошедших исполнительное производство с небольшими долгами, призвана исполнять социально-реабилитационную цель, состоящую в списании непосильных долговых обязательств со среднестатистического гражданина. Ликвидировать «долговую яму» поможет государство, предоставляя возможность пройти процедуру совершенно бесплатно и с минимальными потерями по времени, — говорит юрист.

Однако правоприменительная практика в данном вопросе пока отсутствует, что, конечно же, не сделает процедуру одномоментно удобной для всех и эффективной. И к этому нам надо быть готовыми.