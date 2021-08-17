Легче в игольное ушко пролезть: эксперт о получении льготной ипотеки

Молодым родителям с детьми будет сложно удовлетворять всем требованиям банков, чтобы получить льготную ипотеку. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Так она прокомментировала новость о том, что вице-премьер Марат Хуснуллин спрогнозировал около 90 тысяч новых кредитов после продления срока действия программы льготной семейной ипотеки до 2023 года. Цены на новостройки выросли, по словам эксперта, уже на 20--30%. По льготной программе только в них можно покупать квартиры.

Ждать два года, пока построится [дом], потом два года делать ремонт в квартире. Как будто у семей с маленькими детьми других забот нет. <...> Легче в игольное ушко пролезть, — сказала Радченко.

Ежемесячные платежи будут немаленькими, а если ещё и жена не работает, то выплаты могут стать тяжким бременем, пояснила она. Кроме того, никто не отменял и первоначальный взнос. Также потенциальные покупатели должны удовлетворять всем требованиям банков.

Радченко удивилась, откуда Хуснуллин взял цифру в 90 тысяч вероятных кредитов. Она усомнилась в том, что столько молодых семей захотят «влезть» в ипотеку. Эксперт резюмировала, что никакого влияния на рынок продление льгот не окажет, а количество кредитов если и вырастет, то несильно.

Ранее сообщалось, что продление программы льготной семейной ипотеки позволит получить около 90 тысяч новых кредитов. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин написал на своей странице в Instagram.

Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого есть новорождённый. Кредит можно использовать как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома.