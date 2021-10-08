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Экономика

Лавров призвал ЕС теснее сотрудничать с Россией в условиях роста цен на газ

13:34, 08 октября 2021
Лавров призвал ЕС теснее сотрудничать с Россией в условиях роста цен на газ
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Газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» были задуманы в интересах повышения энергобезопасности Европы. Москве и Брюсселю нужно теснее сотрудничать в условиях нынешнего роста цен на топливо в Европе. Об этом в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Лавров напомнил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения и повышения энергетической безопасности Европы. По словам министра, Еврокомиссия не поощряет и не поддерживает энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС.

И в нынешней ситуации резкого роста цен на углеводороды, особенно на природный газ, электроэнергию в странах ЕС, конечно, становится очевидным, что нам в этой сфере нужно гораздо теснее, гораздо более системно сотрудничать, — подчеркнул Лавров.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надёжного поставщика энергоносителей. По его словам, повышение европейских цен может привести к ускорению замещения газа возобновляемыми энергоресурсами, а отсутствие реакции со стороны России может расцениваться как попытка оказать давление с целью ускорения процесса ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

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