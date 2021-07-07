«Квадрат» в новостройках Москвы подорожал на 18%

С начала текущего года средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы выросла на 18%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные агентства «Метриум».
За год рост
Аналитики отмечают, что средняя площадь московской квартиры при этом за год снизилась на 5,1 кв. м и составила 51,9 кв. м. Объём предложения по итогам I полугодия этого года также стал меньше: количество экспонируемых лотов относительно конца прошлого года снизилось на 19%, а продаваемая площадь — на 23,5%.
Ранее сообщалось, что спрос на квартиры в новостройках упал в среднем по России на 15%. Эксперты полагают, что такие тенденции связаны со снижением ажиотажа на квартиры в прошлом году, отсутствием роста доходов населения и подорожанием квартир.