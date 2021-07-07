«Квадрат» в новостройках Москвы подорожал на 18%

С начала текущего года средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы выросла на 18%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные агентства «Метриум».

За год рост составил 35%. Так, в настоящий момент средняя цена «квадрата» в столице — 245 470 рублей, а в границах Новой Москвы — 191 000 рублей. При этом средневзвешенные цены увеличились во всех округах Москвы. Наибольший прирост зафиксирован в ЮАО (+27,4%), на втором месте оказался ЗАО (+24,4%), тройку лидеров замкнул СЗАО (+22,4%).

Аналитики отмечают, что средняя площадь московской квартиры при этом за год снизилась на 5,1 кв. м и составила 51,9 кв. м. Объём предложения по итогам I полугодия этого года также стал меньше: количество экспонируемых лотов относительно конца прошлого года снизилось на 19%, а продаваемая площадь — на 23,5%.

Ранее сообщалось, что спрос на квартиры в новостройках упал в среднем по России на 15%. Эксперты полагают, что такие тенденции связаны со снижением ажиотажа на квартиры в прошлом году, отсутствием роста доходов населения и подорожанием квартир.