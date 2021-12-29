Курс евро превысил отметку в 84 рубля впервые с начала декабря

Евро и доллар усилились на торгах Московской биржи ближе к вечеру 29 декабря. Евро торговался на уровне свыше 84 рублей, доллар поднялся выше 74 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
Так, курс евро на 18:04 мск
Эксперты отметили, что данная тенденция началась после того, как стартовала американская сессия и связанные с ним закрытие трейдерам долгосрочных позиций перед длительной новогодней паузой. Рубль при этом потерял свою ликвидность у экспортёров.
Ранее сообщалось, что сбережения, которые не планируется тратить в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро. Об этом рассказал глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, альтернативой также могут послужить валюты «второго эшелона» — швейцарский франк и иена. При этом небольшую часть накоплений всё равно стоит держать в рублях, на случай, если вдруг экстренно понадобятся.
Коган отметил, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов, что приведёт к укреплению американского доллара. Так, на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса в Европе доллар США по отношению к евро уже подорожал с 1,19 до 1,13.