Курс евро превысил 81 рубль

https://static.news.ru/photo/b64ecb70-8f98-11ea-a047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля на Московской Бирже упал по отношению к другим валютам. Один евро по состоянию на 15:18 мск стоит 81,01 рубля.

Таким образом, рост составил 1,3%. Курс доллара, в свою очередь, поднялся на 1,7% — до 74,99 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше 32 долларов за баррель, что случилось впервые с 14 апреля 2020 года. На торгах на лондонской бирже ICE 6 мая в 00:49 мск цена увеличилась на 17,9% — до $32,06 за баррель.