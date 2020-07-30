Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля

https://static.news.ru/photo/bc8535a6-d30e-11ea-a958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Биржевой курс доллара США в начале торговой сессии на МосБирже 31 июля 2020 года увеличился до 73,43 рубля (+0,35%), евро — до 87,35 руб (+0,8%), преодолев отметку в 87 руб. впервые с 1 апреля 2020-го по данным на 10:00 мск. К 10:05 мск доллара вырос до 73,53 руб. (+0,5%), евро — до 87,48 руб. (+1%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE упала до $41,72 за баррель. Это на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. При этом цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре снижалась на 4,7% — до $39,33 за баррель. Потеря в цене составила почти 2% к уровню предыдущих торгов.

На мировые цены на нефть повлияли новые вспышки коронавируса. Другим фактором могла стать перспектива ослабления ограничений на добычу крупнейшими нефтепроизводителями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на нефть, который внезапно упал на фоне пандемии коронавируса, может никогда не восстановиться. Кризис в отрасли, не исключено, приведёт к концу нефтяной эры. Долгосрочные прогнозы по спросу эксперты делают в сторону понижения. Так, в 2020 году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей.