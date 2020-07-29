Конец нефтяной эры предсказали в ОПЕК

https://static.news.ru/photo/b4db9d82-d1e6-11ea-9c42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на нефть, который внезапно упал на фоне пандемии коронавируса, может никогда не восстановиться. Кризис в отрасли, не исключено, приведёт к концу нефтяной эры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов.

Все ключевые игроки рынка допускают, что потребление никогда не восстановится полностью, — цитирует агентство свой источник, близкий к ОПЕК.

Также отмечается, что спрос на нефть ещё достигнет своего максимума, но уже в ближайшие годы станет снижаться. Долгосрочные прогнозы по спросу эксперты делают в сторону понижения. Так, в 2020 году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей, прогноз же на 2030 год уменьшился с 118 до 108,3 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии 2020 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ в июне 2020 года опередила Соединённые Штаты Америки по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. Объём полученного Пекином сырья составил 396 тысяч тонн против 67 тысяч тонн за аналогичный период 2019-го. В месячном выражении показатели выросли на 20,7%. Одновременно с этим импорт СПГ из США в июне 2020-го — 340 тысяч тонн.