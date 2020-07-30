Нефть Brent упала в цене более чем на 5%

https://static.news.ru/photo/67d33bfa-d2b1-11ea-bada-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE упала до $41,72 за баррель. Это на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

При этом цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре снижалась на 4,7% — до $39,33 за баррель. Потеря в цене составила почти 2% к уровню предыдущих торгов, сообщает ТАСС.

На мировые цены на нефть повлияли новые вспышки коронавируса в мире. Другим фактором могла стать перспектива ослабления ограничений на добычу крупнейшими нефтепроизводителями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на нефть, который внезапно упал на фоне пандемии коронавируса, может никогда не восстановиться. Кризис в отрасли, не исключено, приведёт к концу нефтяной эры. Долгосрочные прогнозы по спросу эксперты делают в сторону понижения. Так, в 2020 году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей.