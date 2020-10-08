Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/5191ffac-0a01-11eb-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи потерял 0,13% и достиг отметки в 77,2575 рубля. Курс евро снизился на 0,05% — до 90,935 рубля.

Согласно данным торговой площадки, к 10:09 курсы валют ускорили снижение доллара до 77,02 рубля (-0,44%), евро — до 90,7 рубля (-0,32).

Российский рынок акций открылся уменьшением биржевых индексов. По данным на 10:00, индекс МосБиржи потерял 0,13%, достигнув 2842,59 пункта, индекс РТС — 0,12%, снизившись до 1157,38 пункта.

К 10:06 стала наблюдаться разнонаправленная динамика. Так, индекс МосБиржи находился на отметке в 2831,36 пункта (-0,53%). Индекс РТС начал расти и торговался на уровне 1158,91 пункта (+0,01%).

Как писал NEWS.ru, ранее в Банке России сообщили, что спрос на иностранную валюту у россиян ощутимо не увеличился, несмотря на ослабление рубля в сентябре. Более того, в отчёте сказано, что граждане страны переводили рубли в валюту в разы меньше, чем в прошлые годы.