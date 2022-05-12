Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро торгуется за 67,65 рублей. При этом индекс торговой площадки упал на 1,50%.

Цена на открытии торгов была 69,45 рубля, минимальная цена сделки достигла 66,4 рублей, максимальная цена сделки поднялась до 70,2 рублей, — приводятся данные Мосбиржи.

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в этом году. По данным издания, этому поспособствовал контроль за движением капитала в России. Боле того, курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций.

Экономист Михаил Беляев заявил, что Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году потому, что в условиях антироссийских санкций национальная валюта РФ продемонстрировала прочность. Однако, по его мнению, это повод для удовлетворения, но не для самоуспокоения.