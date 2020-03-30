На открытии торгов 31 марта курс доллара упал на 0,3%. Показатели евро понизились на 0,6%. Об этом стало известно исходя из обнародованных сведений торгов МосБиржи.
Исходя из имеющейся информации, в настоящее время курс евро опустился ниже 87 рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, ЦБ РФ сообщил об укреплении курса рубля. Причинами стали стабилизация мировых рынков и меры поддержки экономики России.
По данным на 30 марта 2020 года, курс рубля по отношению к доллару вырос на 92,0 копейки. Влияние на участников рынка оказали стабилизация большинства внешних площадок и беспрецедентные меры поддержки.
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