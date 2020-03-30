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Добыча нефти в мире во втором квартале 2020 года может упасть на 10 млн баррелей в сутки, а её цена — понизиться в апреле до $10 за баррель, считают аналитики консалтинговой компании IHS Markit.

К таким последствиям способны привести заполнение хранилищ сырьём и пандемия коронавируса нового типа. Эксперты ожидают сокращения добычи во всём мире, включая страны ОПЕК, пишет Bloomberg. На данный момент ежесуточно в...