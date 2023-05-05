Курс доллара на МосБирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе торгов на МосБирже курс доллара опустился ниже 77 рублей, следует из данных торгов. Такие значения американская национальная валюта последний раз демонстрировала 31 марта 2023 года.

По данным на 10:01 мск, доллар падал на 1,37% и достиг значения 76,98 рубля. К 10:13 мск курс американской нацвалюты замедлил снижение и находился на уровне 77,27 рубля. В свою очередь евро снижался на 0,89% — до 85,41 рубля. Курс юаня терял 0,86%, опускаясь до 11,172 рубля.

Курс доллара за последние три недели опустился на 5,2% — с 82 рублей до 77,77 рубля. С евро произошла аналогичная ситуация: 13 апреля он достиг 90,4 рубля, а сейчас стоит 85,7 рубля. NEWS.ru писал о том, почему это произошло и что будет с курсами валют в мае.

В докладе «Росконгресса» о перспективах рубля сообщили, что значительное укрепление рубля в 2023 году возможно при снижении импорта и замедлении оттока капитала, однако подобное развитие событий маловероятно. До конца года национальная валюта России будет колебаться в коридоре 74,6–86,7 рубля.

В свою очередь экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара в мае составит порядка 80–81 рубля. По его словам, в заключительном месяце весны вряд ли стоит ожидать понижения рубля к доллару, так же как и серьезного повышения. Курс доллара в мае будет зависеть от состояния экономики страны, от ее динамики, эффективности, жизнеспособности и устойчивости, добавил эксперт.