Курс биткоина поднялся выше $29 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина 10 апреля выросла до $29,173 тысячи, следует из данных площадки Coindesk. Это на 4,49% больше, чем днем ранее. В последний раз пиринговая платежная единица поднималась до такого уровня чуть менее года назад — 11 июня 2022 года.

Ранее эксперты-финансисты не исключили, что курс криптовалюты-первопроходца может меняться в диапазоне от $5 до $25 тысяч долларов. Влияние на данный показатель, вероятнее всего, окажут решения Федеральной резервной системы США.

Ранее стало известно, что Госдума примет в первом чтении законопроект о легализации криптовалют в период весенней сессии. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что из-за санкций Россия ограничена в использовании официальных иностранных валют, а легализация криптовалюты позволит стране расплачиваться за импортные товары и проводить другие операции с помощью биткоина и других альтернативных финансовых средств.

О необходимости легализации биткоина говорил и депутат Мособлдумы Сергей Маликов. По его словам, этот шаг позволит майнерам вкладываться в экономику, соблюдая новые правила.