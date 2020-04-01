Кудрин заявил о необходимости нестандартных форм поддержки экономики

https://static.news.ru/photo/9be3c3d8-7447-11ea-97c0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Властям России придется идти на нестандартные формы поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Нам придется идти опять же на нестандартные формы поддержки, которых в прошлый раз (в 2009 году, — NEWS.ru) не было, — цитирует его РИА Новости.

По мнению Кудрина речь может идти о прямые субсидиях отдельным отраслям, в частности, сфере услуг. Он добавил, что одни отсрочки долгов или налогов не спасут ситуацию.

Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин назвал мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, непредсказуемым и нестандартным. По словам эксперта, этот кризис развивается не по экономическим законам.