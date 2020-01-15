https://static.news.ru/photo/3272e8a0-3790-11ea-ad4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос изменения подхода к НДФЛ не звучал в послании главы РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Это означает, что плоская шкала налогообложения доходов в 13% сохранится, рассказал глава Счётной палаты России Алексей Кудрин.

После этого послания я вижу, что плоская шкала налогов не затронута. И я посчитал: сейчас не надо трогать, тем более правительство и президент определили стабильность налогов и неизменяемость налогов на ближайшие шесть лет, — цитирует чиновника РИА Новости.

Законопроект, предполагающий освобождение от уплаты НДФЛ россиян, чей доход ниже двух МРОТ, разработали в ЛДПР.

Авторами проекта являются глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Алексей Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин. Пресс-служба Нилова сообщила, что документ уже направлен председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Депутаты полагают, что такая мера даст толчок экономическому росту за счёт увеличения покупательской способности освобождённых от налога на доходы физических лиц граждан.

В поддержку такого шага в разное время высказывались глава Минэкономразвития Максим Орешкин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне получили возможность оплачивать НДФЛ авансом. Деньги можно положить на счёт Федерального казначейства для последующего списания с 1 января наступившего года. Эта мера позволит не допускать задолженности по уплате налога. Применение такого единого платежа касается тех, кто сам платит подоходный налог, к примеру, от продажи имущества, автомобиля.