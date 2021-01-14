Кудрин считает, что новые налоговые изменения не нужны

https://static.news.ru/photo/5b834812-572d-11eb-8858-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: auditgov/vk.com

Глава Счётной палаты, бывший министр финансов, который выступал за плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин заявил, что необходимо соблюдать осторожность в налоговой сфере, сейчас новых изменений в налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно.

По его словам, нужно вносить меньше изменений в налоги, тем более что российское правительство декларировало это в 2018 году.

Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться, — сообщил Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее ректор РАНХиГС Владимир Мау сообщил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.

Как писал NEWS.ru, в Налоговый кодекс РФ 1 января 2021 года вступили поправки, регламентирующие налогообложение с доходов по банковским вкладам. Кроме того, налог на доходы с физических лиц (НДФЛ) будет взиматься с купонных доходов любых облигаций. Согласно поправкам, НДФЛ в размере 13% будет применяться к процентным доходам по банковским вкладам свыше 1 млн рублей.