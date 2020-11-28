Кудрин предупредил о необходимости снизить зависимость РФ от нефти

https://static.news.ru/photo/7af08eb0-316e-11eb-8163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что мировой спрос на нефть в ближайшее десятилетие начнёт снижаться и российской экономике необходимо искать способ заместить нефтяной экспорт другими доходами.

По прогнозам всех ведущих агентств, которые прогнозируют потребление нефти и нефтересурсов, энергетики, [на период] от 2025 года до примерно 2032–2033 годов придётся пик потребления нефти в мире. А дальше потребление будет снижаться. <...> Нам нужно заместить этот нефтяной экспорт другим, — цитирует Кудрина ТАСС.

Он добавил, что для России, чья экономика сильно зависит от нефти, это особенно сложный вызов.

Кудрин назвал надвигающийся кризис глобальным и даже цивилизационным. И этот кризис, считает он, поможет отдельным странам вырваться вперёд, а кого-то затормозит.

Ранее глава Счётной палаты оценил падение российской экономики в 2020 году в 4,5%.

Как писал NEWS.ru, стоимость нефти марки Brent поднялась выше $47 за баррель и достигла максимального значения с начала марта этого года. Таким образом, котировки отыграли большую часть падения, вызванного обвалом спроса на сырьё на фоне пандемии COVID-19. Нынешний рост цен связан с надеждой на скорую победу над коронавирусом, которую даёт появление новых вакцин, поясняют эксперты.