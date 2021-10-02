Кудрин посоветовал россиянам работать в креативной индустрии

В ближайшие десять лет на специалистов в области креативной индустрии будет большой спрос. Сейчас идёт так называемая кастомизация мировой экономики, когда потребители желают видеть больше индивидуальных качеств в каждом отдельном продукте. Об этом заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в ходе форума «Мастера.Forum», передаёт РИА Новости.

Эта сфера будет востребована на десятилетия, здесь будет новый спрос на совершенствование любой продукции — от станков в промышленности, каких-то производственных комплексов, которые должны быть тоже очень дизайнерскими, воплощать в себе совершенно новые потребительские качества, до совершенно бытовых вещей, — спрогнозировал глава Счётной палаты.

Кудрин отметил, что в США рынок креативной индустрии уже достиг $1 трлн, в Китае — почти столько же. В России он составляет порядка 2,5 трлн рублей.

Где-то чуть больше 2% ВВП мы сейчас в зоне этих индустрий имеем. По концепции развития креативных индустрий, которая принята на этой неделе в правительстве, мы должны к 2030 году достигнуть уровня примерно 6%, — отметил он.

Ранее Кудрин предложил сократить госсектор в экономике, избавив тем самым бизнес от очередного повышения налогов. По его оценке, приватизация может приносить в бюджет в среднем 200–300 млрд рублей в год в течение пяти-шести лет.