Взять всё и распродать: Кудрин придумал, как не повышать налоги

Алексей Кудрин предлагает сократить госсектор в экономике, избавив тем самым бизнес от очередного повышения налогов. По оценке главы Счётной палаты, приватизация может приносить в бюджет в среднем 200–300 млрд рублей год в течение пяти-шести лет. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, не оценили предложения «борца за эффективность». Одни считают, что это ничего не изменит, другие видят очевидные минусы резкого сокращения государственного присутствия в экономике.

Lidia Veles/NEWS.ru

Кудрин убеждён: государству просто необходимо сократить своё участие в экономике России. «Разгосударствление» выведет страну на новый уровень эффективности, написал он в статье , опубликованной в журнале «Компания».

Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. Особого пути в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами, — отметил председатель Счётной палаты.

Он сравнил топ-10 крупнейших компаний США и России. В американском списке нет ни одной компании с госучастием, тогда как в российском только четыре частные компании. При этом государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры, уверен Кудрин. В качестве подтверждения своих слов он привёл статистику: 97% всех поступлений в казну в 2017–2019 годах обеспечили 20 компаний. Основная причина — «слабое» управление.

Более эффективные собственники могут прийти на предприятия за счёт приватизации. Это, во-первых, повысит эффективность экономики, а во-вторых, обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Средства от приватизации Кудрин предложил направить на реализацию стратегических инициатив.

Их (средства. — NEWS.ru) можно получить, не прибегая к повышению налоговой нагрузки, а просто планомерно реализуя часть пакетов акций, имеющихся в госсобственности, — отметил глава Счётной палаты.

По его оценкам, госпакет в Сбербанке может стоить 3,377 трлн рублей, в ВТБ — 2,82 трлн рублей, в АЛРОСА — 630 млрд рублей, в «Совкомфлоте» — 328 млрд рублей, «Аэрофлоте» — 93,3 млрд рублей. Приватизация может приносить в казну в среднем примерно по 200–300 млрд рублей ежегодно в течение пяти-шести лет, подсчитал глава Счётной палаты.

По мнению доктора экономических наук Никиты Кричевского, передача «Роснефти», Сбербанка или РЖД в частные руки ничего не изменит.

Издержки, возможно, и снизятся, что не факт, но не для того, чтобы больше платить в бюджет для обеспечения интересов граждан страны, а для того, чтобы увеличить прибыль новых акционеров, — считает экономист.

Экономист Татьяна Куликова в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что государственное участие необходимо в первую очередь для создания конкретного вектора развития различных отраслей в непростой финансовый период. Хаотичный частный бизнес с этой задачей самостоятельно не справится. При этом эксперт согласна с Кудриным в том, что есть «масса точек неэффективности». Основная проблема заключается в отсутствии чёткой государственной комплексной промышленной политики.

По мнению экономиста, ведущего научного сотрудника МГУ Андрея Колганова, госкорпорации фактически превратились в «прикрытие растаскивания государственного бюджета чиновниками», но проблему не получится решить радикально путём «перетасовки» активов из государственных рук в частные. Частный бизнес похвастаться особыми достижениями в эффективности развития и экономического роста тоже не может, сетует эксперт. Главный вопрос, по его словам, заключается в общих условиях функционирования экономики и в целом в качестве государственного менеджмента.

Ахиллесова пята — это даже не квалификация, не компетентность, не эффективность, а отсутствие ответственности. Если эти условия исправить, даже при всех прочих равных госкорпорации вполне могут функционировать наравне с частными — не лучше, не хуже, — заключает эксперт.

Приватизация действительно является одним из способов привлечения дополнительных средств в госказну, однако выручаемые средства не столь велики, чтобы покрыть дефицит бюджета, признаёт доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Поэтому если правительство продолжит курс на сокращение государственного участия, взятый ещё в 2017 году, то это решение будет носить не финансовый характер, а скорее стратегический, с целью оздоровления экономики и повышения её мобильности, считает она.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин напоминает, что общая сумма доходов бюджета от дивидендов в 2020 году составила более 600 млрд рублей, в 2021 году эта цифра, как ожидается, превысит 700 млрд, а в 2022 году — 800 млрд рублей.

Если мы распродадим наиболее прибыльные компании и за пять-шесть лет «проедим» вырученные средства, то вернёмся к существенному падению неналоговых доходов бюджета и либо к повышению налогов, либо к невозможности выполнять социальные обязательства государства, что вызовет не меньший резонанс в обществе, чем при повышении пенсионного возраста, — предупреждает эксперт.

Госпланирование в экономике должно быть долгосрочным. История не раз доказывала: управление государством по принципу «после нас хоть потоп» приводит к печальным последствиям. К тому же тезис Кудрина о том, что государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры, можно поставить под сомнение.

По качеству корпоративного управления государственные компании опережают многие частные по таким показателям, как наличие независимых директоров, прозрачность принятия решений, прозрачность раскрытия информации, а также по одному из важнейших показателей для инвесторов — выплате дивидендов. Именно компании с госучастием составили большинство так называемых дивидендных аристократов — во-первых, благодаря высокому размеру прибыли, во-вторых, благодаря позиции Росимущества о направлении не менее 50% прибыли на выплату дивидендов. Сергей Зайнулин доцент экономического факультета РУДН доцент экономического факультета РУДН

Эксперт напоминает, что, к примеру, привилегированные акции Сбербанка принесли по итогам 2020 года дивидендную доходность более 6% от стоимости ценных бумаг, притом что стоимость за год выросла более чем на 40%. АЛРОСА принесла дивиденды более 7% от стоимости акций, при этом стоимость за год выросла на 150%.

Предложение продать высокоприбыльные госкомпании, приносящие стабильные и высокие дивиденды и растущие при этом в цене, выглядит как предложение избавиться от кур, несущих золотые яйца, — говорит Зайнуллин.

По его словам, взамен нам предлагается всё так же следовать «бюджетному правилу» и вкладывать средства госрезервов в американские и европейские государственные ценные бумаги с доходностью от 0% до 2%, гадая при этом, не конфискуют ли наши вложения во время очередного витка санкций.

Государству стоило бы вкладывать средства в развитие российских предприятий и российской экономики, а не в экономику других стран, считает эксперт. Тогда продолжать дискуссию о необходимости присутствия госсектора в экономике, возможно, не имело бы смысла.