Кудрин ожидает падения ВВП РФ в 2020 году

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП России в нынешнем году может составить 3–5%.
По его словам, прогнозы стали пессимистичнее.
В достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину — от 3% до 5%, — сказал Кудрин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
При этом он добавил, что ситуация 2009 года может повториться. Тогда ВВП упал почти на 8%.
Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин назвал мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, непредсказуемым и нестандартным. По словам эксперта, этот кризис развивается не по экономическим законам.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен