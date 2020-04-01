Кудрин ожидает падения ВВП РФ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/4a7be038-743e-11ea-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП России в нынешнем году может составить 3–5%.

По его словам, прогнозы стали пессимистичнее.

В достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину — от 3% до 5%, — сказал Кудрин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

При этом он добавил, что ситуация 2009 года может повториться. Тогда ВВП упал почти на 8%.

Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин назвал мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, непредсказуемым и нестандартным. По словам эксперта, этот кризис развивается не по экономическим законам.