https://static.news.ru/photo/8cf92b96-e39d-11e9-b690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что 5,3 триллиона рублей не дошли на нынешний день до незавершённых объектов строительства.

Сегодня таких объектов 71,3 тысячи, в том числе накопленный результат — есть и двадцатилетней давности, — добавил Кудрин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевы.

По его словам, эти объекты находятся на балансе министерств или ведомств. Однако деньги на них потрачены, но они в работу не введены. Поэтому он предложил более чётко определить содержание понятия «незавершённый объект строительства», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что Кудрин раскритиковал чиновников и российскую модель госуправления. Он считает, что некоторые представители власти ориентируются лишь на достижения в текущем электоральном цикле.