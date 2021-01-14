Кудрин: доллар останется мировой резервной валютой на 30–50 лет

https://static.news.ru/photo/e6506730-572e-11eb-82d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский доллар сохранит статус мировой резервной валюты на длительную перспективу — от 30 до 50 лет, заявил во время Гайдаровского форума руководитель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Он добавил, что Китай пока не может обеспечить свободное движение капитала внутри страны и определение стоимости активов.

По его словам, в мире «не очень доверяют» статистике Пекина. Из-за этого юань пока не претендует на роль резервной валюты.

То есть китайская экономика для нас немножко неопределённая величина, чуть-чуть чёрный ящик, несмотря на ведущие передовые компании, которые имеют листинг на мировых биржах. <...> Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать ещё долго, и не менее 30–40 и 50 даже лет она будет оставаться основной, — отметил Кудрин.

Он также добавил, что необходимо соблюдать осторожность в налоговой сфере, сейчас новых изменений в налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно. По его словам, нужно вносить меньше поправок, тем более что российское правительство декларировало это в 2018 году.

В Налоговый кодекс РФ 1 января 2021 года внесли дополнения, регламентирующие налогообложение с доходов по банковским вкладам. Кроме того, налог на доходы с физических лиц (НДФЛ) будет взиматься с купонных доходов любых облигаций. Согласно поправкам, НДФЛ в размере 13% будет применяться к процентным доходам по банковским вкладам свыше 1 млн рублей.

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». NEWS.ru выступает в качестве информационного партнёра мероприятия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия больше Запада подвержена внешним шокам из-за отсутствия резервной валюты. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам главы ЦБ РФ, данный вопрос неоднократно обсуждался с министром финансов Антоном Силуановым.