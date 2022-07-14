Крупнейшая УК столкнулась со сбоем в выставлении счетов за ЖКУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Крупнейшая управляющая компания «ПИК-Комфорт» столкнулась со сбоем в выставлении счетов ЖКУ при переходе на собственное программное обеспечение. Раньше компания использовала, в частности, западные программы, пишет РБК.

На задержки в получении счетов пожаловались в соцсетях сами жильцы домов, которые находятся в управлении организации. Из-за сбоя жильцы не могли получить квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг с апреля 2022 года. Позже платёжки стали приходить за несколько месяцев сразу.

Как сообщили в пресс-службе «ПИК-Комфорт», причиной сбоя стало обновление программного обеспечения и затронул он 9% клиентов. Раньше компания использовала несколько различных приложений для расчёта оплаты, а сейчас в целях стандартизации внутренних процессов переходит на собственное ПО. На данный момент переход выполнен на 94%, завершение работ по синхронизации запланировано на август.

За время, пока жильцы не получали платёжки, компания пообещала не начислять пени. При этом в организации отметили, что около половины клиентов платят самостоятельно за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что к разработке отечественного программного обеспечения (ПО) вендоры приступят в октябре 2022 года. Конкретные проекты по замещаемому софту будут представлены уже в середине августа.