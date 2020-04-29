Крупная промышленность предложила властям временно снизить цену на мощность

Директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ) Василий Киселев направил письмо вице-премьеру Юрию Борисову с предложением сократить в два раза цену на мощность до конца года.
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Также ассоциация предлагает отказаться от отборов по программе модернизации старых ТЭС и программе поддержки зеленой генерации, не взыскивать пени и не отключать подачу электроэнергии за несвоевременную оплату ресурсов.
В ассоциации «Совет производителей энергии», в которую входят самые крупные генерирующие компании, предложения Киселёва не поддержали, так как в период с 2009 по 2019 год цена на электроэнергию росла более низкими темпами, чем на другие промышленные товары.
Ранее NEWS.ru писал о том, что режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса привёл к росту энергопотребления среди россиян на 1,1%. Однако при этом, с учётом ограничения работы предприятий, наблюдается снижение использования электроэнергии на 6,4%, сообщили в группе «Россети».
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