Крупная промышленность предложила властям временно снизить цену на мощность

https://static.news.ru/photo/d503797a-89ea-11ea-9f5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ) Василий Киселев направил письмо вице-премьеру Юрию Борисову с предложением сократить в два раза цену на мощность до конца года.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на текст документа. Согласно ему, такой шаг позволит сдержать рост конечной стоимости электроэнергии на 9 процентных пунктов, до уровня не выше 3%. Кроме того, Киселёв предлагает ввести мораторий на решение по повышению цены на энергию.

Также ассоциация предлагает отказаться от отборов по программе модернизации старых ТЭС и программе поддержки зеленой генерации, не взыскивать пени и не отключать подачу электроэнергии за несвоевременную оплату ресурсов.

В ассоциации «Совет производителей энергии», в которую входят самые крупные генерирующие компании, предложения Киселёва не поддержали, так как в период с 2009 по 2019 год цена на электроэнергию росла более низкими темпами, чем на другие промышленные товары.

Ранее NEWS.ru писал о том, что режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса привёл к росту энергопотребления среди россиян на 1,1%. Однако при этом, с учётом ограничения работы предприятий, наблюдается снижение использования электроэнергии на 6,4%, сообщили в группе «Россети».