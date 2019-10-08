https://static.news.ru/photo/812043fe-e9bf-11e9-bee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин прокомментировал информацию о возможном прекращении в стране производства крафтового пива. По его словам, данные заявления не имеют ничего общего с действительностью.

Создание пива небольшими пивоварнями по авторским рецептам сохранится, так как понятия «крафтовое пиво» нет ни в одном правоустанавливающем документе. Следовательно, отметил Небольсин, и запрещать нечего.

Эксперт уточнил, что любой пивовар может делать продукт либо по ГОСТу на пиво, либо — на пивной напиток. Определение «крафтовое» этот товар получил благодаря массовому потребителю, передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что производство крафтового пива может прекратиться в РФ. Это произойдёт в 2021 году после вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции.